وزيرا الخارجية الكوري والتركي يبحثان سبل زيادة التعاون الثنائي

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التقى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" يوم السبت الماضي في أنقرة نظيره التركي "هاكان فيدان"، واتفق معه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال تنمية التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية، والطاقة النووية، والبنية التحتية.وقال الوزير الكوري "بارك" في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي "فيدان" إنه تم في لقائهما مناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين، والأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف "بارك" إنه اتفق مع الجانب التركي على بذل الجهود المشتركة لتقوية التبادلات رفيعة المستوى.وقدم شرحا حول تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية المستمرة والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، مطالبا بدعم مبادرة الحكومة الكورية الجريئة لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي "فيدان" عن عزم تركيا تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية، خاصة في مجالات الاتصالات، والصحة، والتكنولوجيا، والسياحة، والطاقة، والنقل.ووقَّع الوزيران خارطة طريق هادفة لتنمية التعاون بين البلدين.وقد قام الوزير الكوري بزيارة للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" يوم الجمعة الماضي، حيث وجَّه "أردوغان" دعوة للرئيس الكوري "يون صوك يول" لزيارة تركيا.