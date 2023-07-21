انخفاض عائدات الضرائب الوطنية بمقدار 40 تريليون وون في النصف الأول

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انخفضت عائدات الضرائب الوطنية في النصف الأول من هذا العام بمقدار حوالي 40 تريليون وون عن نفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى تراجع عائدات ضرائب الشركات الناجم عن أداء الشركات الضعيف، وتراجع عائدات ضرائب الدخل الناجم عن انخفاض تداول العقارات.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عائدات الضرائب الوطنية في النصف الأول من هذا العام 178.5 تريليون وون، بانخفاض مقداره 39.7 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عائدات الضرائب الوطنية في شهر يونيو الماضي بلغت 18.4 تريليون وون، بانخفاض مقداره 3.3 تريليون وون عن الفترة نفسها من العام الماضي.وسجل إجمالي عائدات الشركات في النصف الأول من هذا العام 46.7 تريليون وون، بانخفاض نسبته 26.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن إجمالي عائدات ضرائب الدخل في النصف الأول من هذا العام بلغ 57.9 تريليون وون، بانخفاض قدره 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.أما عائدات ضرائب القيمة المضافة، فقد شهد انخفاضا بمقدار 700 مليار وون في شهر يونيو، و4.5 تريليون وون في النصف الأول من هذا العام ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.