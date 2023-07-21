كيم جونغ أون يلتقى بالوفد الصيني المشارك في العرض العسكري

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التقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم الجمعة الماضي بالوفد الصيني الذي قام بزيارة لكوريا الشمالية للمشاركة في العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ يوم الخميس الماضي بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع هدنة الحرب الكورية.وخلال اللقاء، أعرب الزعيم "كيم" عن شكره للرئيس الصيني "شي جين بينغ" الذي قام بإرسال وفد إلى كوريا الشمالية ورسالة شخصية له.وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الرئيس الصيني قال في رسالته الشخصية لـ"كيم جونغ أون" إن الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية قد تم تشكيلها بالدم، معربًا عن عزمه تنمية العلاقات بين البلدين بِغضّ النظر عن التطورات التي ستحدث في الأوضاع الدولية.وقال التلفزيون المركزي الكوري الشمالي إنه تم التأكد من موقف البلدين الداعي إلى المواجهة الاستباقية المشتركة للأوضاع الدولية، ورفع مستوى الصداقة والتعاون.ووسط اتصال وثيق بين كوريا الشمالية والصين، أَجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات بحرية ضد الغواصات في المياه الواقعة جنوب جزيرة جيجو استعدادا لتسلل الغواصات الكورية الشمالية.وقال الدكتور "يانغ مو جين" الأستاذ في الدراسة العليا لشؤون كوريا الشمالية إن المواجهة بين التحالف المكون من كوريا الشمالية والصين وروسيا والتحالف المكون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يتم تعميقها بمناسبة ذكرى توقيع هدنة الحرب الكورية، وأن كوريا الشمالية أصبحت تركز سياساتها على التعاون السياسي مع الصين والتعاون العسكري مع روسيا.