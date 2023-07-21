سيول تدعو بيونغ يانغ إلى اتخاذ المسار الصحيح نحو السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أسفها الشديد لقيام كوريا الشمالية بعرضٍ عسكري يوم السابع والعشرين من يوليو بمناسبة الذكرى السبعين على توقيع هدنة الحرب الكورية.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية "كو بيونغ سام" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن حكومة سيول تُدين قيام بيونغ يانغ بعرض عسكري ضخم في أعقاب سلسلة إطلاق صواريخ باليستية رغم قلق المجتمع الدولي.وأعرب عن أسف حكومة سيول لإصرار كوريا الشمالية على تطوير البرامج النووية والمجابهة بدلا من السعي لتحقيق نزع السلاح النووي والسلام.وحث بيونغ يانغ على التوقف عن برامجها النوية واستفزازاتها العسكرية واتخاذ المسار الصحيح لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق السلام والازدهار فيها.