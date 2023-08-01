المحلية تسرب مواد كيميائية خطرة بعد انفجار في مصنع في إنتشون

انفجرت صومعة في مصنع للكيماويات في مدينة إنتشون الساحلية الغربية في كوريا الجنوبية يوم أمس الاثنين، مما أدى إلى تسرب مواد كيميائية خطيرة.

وقالت سلطات مكافحة الحرائق إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن تم تسريب مواد كيميائية مخزنة للتخلص منها لاحقا، بما في ذلك الكلور، وكلورات الصوديوم، وهيدروكسيد الصوديوم.

وتقوم السلطات حاليا بجمع تلك المواد الكيميائية المسربة. كما أرسلت رئاسة حي "صو غو" في إنتتشون رسائل تنبيه للطوارئ إلى السكان القريبين من المصنع، تحذرهم فيها من البقاء في الداخل وتجنب القيادة بالقرب من مصنع المواد الكيميائية.

وسوف تجري وكالة الإطفاء تحقيقات لتحديد سبب الانفجار.



