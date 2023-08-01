الرئيس يون يأخذ إجازته الصيفية لمدة 7 أيام في جزيرة جنوبية

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سيأخذ الرئيس الكوري "يون صوك يول" إجازته الصيفية لمدة سبعة أيام في جزيرة صغيرة تقع قبالة جزيرة "كو جيه" عند الساحل الجنوبي للبلاد، اعتبارا من يوم الغد الأربعاء.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول رئاسي أمس الاثنين للصحفيين بشأن هذه الخطة التي تتضمن سفر الرئيس "يون" وزوجته إلى جزيرة "جو دو"، حيث يقع المنتجع الرئاسي في "تتشونغ هيه ديه"، مشيرا إلى أن تلك الجزيرة مملوكة لوزارة الدفاع وتديرها قيادة القوات البحرية.وفي أثناء وجوده في الإجازة، من المتوقع أن يحضر "يون" الأحداث الرسمية، وفقا لمساعديه.وكان الرئيس قد قضى إجازته الصيفية في العام الماضي، التي استمرت خمسة أيام، في مقر إقامته الخاص في منطقة "صو تشو" في سيول، وبعد ذلك أجرى تعديلا وزاريا في مكتبه الرئاسي.وألغى يون مؤخرا خطط إجازته في أعقاب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة التي أدت إلى حدوث خسائر بشرية ومادية كبيرة في جميع أنحاء كوريا.