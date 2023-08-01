رئيس الوزراء يوصي بفصل المسؤولين عن خسائر الفيضانات

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أوصى رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" بإقالة عدد من كبار المسؤولين فيما يتعلق بالفيضانات المميتة التي حدثت في أحد الأنفاق في منطقة "أو سونغ" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، والتي أودت بحياة 14 شخصا.وصرح مسؤول في مكتب رئيس الوزراء للكي بي إس أمس الاثنين بأنه خلال إحاطة أسبوعية للرئيس "يون صوك يول"، اقترح رئيس الوزراء إقالة "لي سانغ ريه" رئيس الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن بناء مدينة "سيجونغ" الإدارية. وسوف يطلب "هان" أيضا إقالة نائب مدير إدارة الشؤون الإدارية لمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، ونائب عمدة مدينة "تشونغ جو"، ورئيس مركز شرطة "هونغ دوك"، والقائد بالنيابة لمقر خدمات الإطفاء في شمال "تشونغ تشُنغ"، من المشرفين عليهم خلال هذا الأسبوع.ويذكر أن الرئيس لديه سلطة الفصل على رئيس الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية، بينما لكل وكالة الحق في إقالة المسؤولين الآخرين.وجاء ذلك بعد أن وجد مكتب تنسيق السياسات الحكومية التابع لمكتب رئيس الوزراء في وقت سابق من خلال تحقيقاته في أسباب الحادث أن البناء الرديء للسدود على طول نهر "مي هو" قد تسبب في تلك الكارثة. وكانت الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على البناء.