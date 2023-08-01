وزارة الأراضي تصدر قائمة بالمباني السكنية التي تعاني من مشاكل

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أصدرت وزارة الأراضي يوم أمس الاثنين قائمة تضم 15 مجمعا سكنيا عاما وجدت أنها تحتوي على تعزيزات هيكلية ضعيفة أو معدومة، في مرائب وقوف السيارات تحت الأرض المبنية بألواح مسطحة.وكشف وزير الأراضي "وان هي ريونغ" والرئيس التنفيذي لشركة الأراضي والإسكان الكورية عن القائمة في أثناء إعلانهما عن نتائج التحقيقات في قضية مجمعات المباني السكنية ذات الألواح المسطحة التي تم بناؤها بموجب عقود مع شركة الأراضي والإسكان.ومن بين المجمعات السكنية الخمسة عشر، كانت خمسة منها يوجد فيها سكان وتقع في كل من "باجو" و"نام يانغ جو" في مقاطعة "كيونغ كي"، بالإضافة إلى "أوم صونغ" و"كونغ جو" و"آسان" في مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ".ويتم حاليا نقل أولئك السكان إلى ثلاثة مجمعات، بما في ذلك بلدة جديدة في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" و"سو صو" و"سو وان".وقال الوزير "وان" إن قضبان حديد التسليح داخل الأعمدة تم حذفها من تصميمات بعض المجمعات، بينما لم يتم تركيب حديد التسليح في البعض الآخر وفقا للمخططات. وتعهد الوزير بإجراءات تكميلية سريعة وشاملة لضمان السلامة الهيكلية للمباني، وأضاف أن الحكومة ستجري أيضا فحصا على المباني السكنية بنظام الأرضية بموجب عقود مع شركات خاصة.