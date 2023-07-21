لون ستار تطلب إلغاء الحكم ضد كوريا الجنوبية

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قدمت شركة الأسهم الخاصة الأمريكية "لون ستار" طلبا بإلغاء حكم محكمة دولية بأن تدفع حكومة كوريا الجنوبية أكثر من 200 مليون دولار كتعويضات.وقالت وزارة العدل الكورية أمس الاثنين إن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي قد أبلغها قبل يومين بأن الشركة الأمريكية قدمت الطلب فيما يتعلق بدعوى التعويض البالغة قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار، والمرفوعة في عام 2012.وأوضحت الوزارة أن السبب وراء هذه الخطوة غير معروف حتى الآن، لكن يُعتقد أن شركة الأسهم غير راضية عن المبلغ الذي حُكم على كوريا الجنوبية بدفعه، حيث صدر الحكم بدفع 216.5 مليون دولار فقط، وهو ما يعادل 4.6% فقط من المبلغ الذي طالبت به أصلا، وهو 4.68 مليار دولار.وقالت وزارة العدل إنها تقوم بمراجعة شاملة لطلب شركة "لون ستار" وأنها ستتقدم بطلب للإلغاء قبل الموعد النهائي في 5 سبتمبر، موضحة أنها ستسعى جاهدة لضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب، كما ستبلغ الجمهور بأي تطورات.وكانت شركة الأسهم الأمريكية قد تقدمت بدعوى بشأن الأضرار، قالت فيها إن التأخير في الموافقة والضرائب الباهظة التي فرضتها حكومة كوريا الجنوبية قد أعاقت محاولتها لبيع حصتها في "بنك كوريا للصرافة" إلى بنك "إتش إس بي سي" في عام 2007، بعد أربع سنوات من شرائها لأسهم البنك، التي تم بيعها في النهاية إلى مجموعة "هانا" المالية الكورية التي يقع مقرها في سيول في عام 2010.ومن جانبها أكدت الحكومة الكورية أنها عاملت شركة "لون ستار" بشكل عادل بموجب نفس المعايير مثل أي شركة كورية.