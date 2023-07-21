سفير كوريا لدى واشنطن يؤكد أن تحسن العلاقات مع طوكيو جعل القمة الثلاثية ممكنة

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قال سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ" إن القمة الثلاثية القادمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قد أصبحت ممكنة بفضل تحسن العلاقات بين سيول وطوكيو.وأجرى "تشو" هذا التقييم في واشنطن خلال اجتماع مع المراسلين الكوريين أمس الاثنين، مشيرا إلى أن تحسن العلاقات قد أدى إلى تطوير التعاون الثلاثي إلى مستوى جديد. وأشار السفير على وجه التحديد إلى أن هذه القمة المرتقبة هي الأولى بين قادة الدول الثلاث التي لا تعقد على هامش مؤتمر متعدد الأطراف، وكذلك هي القمة الأولى التي ستعقد في "كامب ديفيد" منذ تولى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" منصبه.وقال "تشو" إن هذه الحقائق تدل على وجهة النظر الخاصة التي يتبناها "بايدن" بشأن علاقته مع رئيس كوريا الجنوبية، والعلاقات بين سيول وواشنطن، والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.يذكر أن هناك تكهنات بأن القمة القادمة، المقرر عقدها يوم 18 أغسطس، ستكون الأولى في سلسلة منتظمة من الاجتماعات الثلاثية المماثلة.