تدهور مؤشر معنويات الشركات الصغيرة والأسواق التقليدية الكورية للشهر الثاني

Photo : YONHAP News

اتضح من خلال بيانات جديدة أن المعنويات التجارية لكل من الشركات الصغيرة والأسواق التقليدية قد تدهورت لمدة شهرين متتاليين، حيث انخفض الاستهلاك بسبب التباطؤ الاقتصادي والتأثيرات الموسمية.ووفقا لتقرير صادر عن خدمة بيانات الشركات الصغيرة والأسواق اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر مسح الأعمال للشركات الصغيرة 57.3 نقطة في شهر يوليو الماضي، بانخفاض 6.6 نقطة مقارنة بما كان عليه في شهر يونيو، وهو ما يشير إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية لأنت قيمة المؤشر تقل عن 100 نقطة. وقد انخفض المؤشر للأسواق التقليدية بمقدار 10.2 نقطة ليصل إلى 40.7 نقطة خلال نفس الفترة. ونتيجة لذلك، شهدت الشركات الصغيرة والأسواق التقليدية انخفاضا في مؤشر مسح الأعمال للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل مؤشر الأعمال للشركات الصغيرة أقل رقم له منذ خمسة أشهر، بينما سجل مؤشر الأسواق التقليدية أقل مستوى له منذ 16 شهرا.وتم حساب أحدث الأرقام بعد إجراء مسح على 2400 شركة صغيرة و1300 بائع في الأسواق التقليدية، في الفترة من 18 إلى 22 يوليو. وألقت هذه الشركات باللوم في تدهور معنوياتها بشأن الأعمال على انخفاض الاستهلاك الناتج عن الانكماش الاقتصادي، والعوامل الموسمية، والأمطار الصيفية، وأضرار الفيضانات.