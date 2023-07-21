الرئيس يون يلتقي بوفد أمريكي من مجلس النواب

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التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" بوفد أمريكي بقيادة رئيس لجنة الضرائب التابعة لمجلس النواب الأمريكي بحيث طلب منه التعاون من أجل إنجاز مشاريع القوانين التي يرسمها الكونغرس الأمريكي من أجل النمو الاقتصادي المشترك بين كوريا وأمريكيا.قال "لي دو هون" الناطق باسم مقر الرئاسة الكورية أمس إن الرئيس يون التقى بالوفد الأمريكي المكون من 8 أعضاء برلمانيين بقيادة رئيس لجنة الضرائب البرلمانية "جايسون سميث"، وتبادل معهم وجهات النظر حول التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي والتعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية.يُذكر أن لجنة الضرائب البرلمانية الأمريكية مسؤولة عن رسم سياسات الضرائب والتجارة الأمريكية بما في ذلك إدارة سلاسل الإمداد خارج البلاد واتفاقيات التجارة الحرة.وشرح مكتب الرئاسة الكورية أن الوفد الأمريكي وصل أمس إلى كوريا باعتبارها أول محطة لها في جولة تشمل 4 دول في شرق آسيا.وقال الناطق باسم مكتب الرئاسة إن الرئيس يون أشار إلى أن البلدين يمثلان تحالفا من التكنولوجيا المتقدمة والقيم، متمنيا لهما التعاون الوثيق من أجل ممارسة القيادة الدولية معا.وعلى وجه الخصوص، قال الرئيس يون إن الاستثمارات والتبادلات النشطة بين رواد أعمال البلدين تساهم في تعزيز مرونة وسلامة سلاسل الإمداد للبلدين، طالبا من الوفد الأمريكي التعاون حتى يمكن لمشاريع القوانين التي يروج لها الكونجرس الأمريكي أن تعزز التعاون وتؤدي إلى النمو المشترك.وردا عليه قال رئيس الوفد الأمريكي إنه سيواصل تقديم الدعم للتحالف الكوري الجنوبي والأمريكي باعتباره تحالفا موثوقًا به في عصر الأزمات المتعددة مثل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وأزمات الطاقة والغذاء والمنافسة على التكنولوجيا المتقدمة.سبق للوفد الأمريكي أن التقى بوزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "لي تشانغ يانغ" وغيره من أجل مناقشة سبل التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، بما في ذلك قانون خفض التضخم، وقانون أشباه الموصلات والتعاون في الطاقة.