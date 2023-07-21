افتتاح مهرجان الكشافة العالمي لعام 2023 في منطقة سي مان كُم الكورية اليوم

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افتتحت الدورة الخامسة والعشرون لمهرجان الكشافة العالمي اليوم في البلاد ومن المتوقع أن تستمر فعالياته على مدار 12 يوما.ويشارك في مهرجان هذا العام الذي يقام في منطقة "سي مان كُم" في مقاطعة شمال جولا 43 ألفا و281 مراهقا من 158 دولة حول العالم. ومنهم 39 ألفا و385 من خارج البلاد، و3 آلاف و896 من داخلها.الجدير بالذكر أن مهرجان الكشافين العالمي يسمى أولمبيادا ثقافيا للمراهقين، ويقام كل 4 سنوات في مختلف أنحاء العالم.وتستضيف كوريا هذا المهرجان هذا العام للمرة الثانية بعد مرور 32 عاما على استضافتها الأولى في منطقة "كو سونغ" في عام 1991.تم تكوين مساحة مهرجان هذا العام على مساحة 8.84 كيلومتر مربع في منطقة سي مان كُم على الساحل الغربي بحيث يقيم الكشافون المشاركون فيه منقسمين إلى 17 مخيما فرعيا و5 مخيمات رئيسية.ويضم المهرجان 174 فعالية من 57 نوعا داخل وخارج المعسكرات، ومنها برامج البقاء على قيد الحياة مثل "إشعال النار" و"صنع الطوافات الخشبية"، والبرامج الثقافية مثل "يوم التبادلات الثقافية" و"تجربة الألعاب الفولكلورية الكورية" و"تجربة الإقامة في البيوت الكورية التقليدية" و"تجربة الإقامة في المعابد البوذية".كما سيتم تنظيم أحداث جانبية مثل ركوب منطاد الهواء الساخن وصنع مختلف الأطعمة الكورية الشعبية.علاوة على ذلك سيتم تنظيم المعارض وبرامج الخبرة في منطقة دلتا جامبوري حيث يمكن للوفود المشاركة تقديم ثقافاتهم وتقاليدهم ومشاركة الأنشطة الكشفية المختلفة.