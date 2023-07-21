عقد مباحثات بين وزيري الخارجية الكوري والإيطالي

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التقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" بنظيره الإيطالي "أنطونيو تاجاني" أمس في العاصمة الإيطالية "روما" حيث أعادا التأكيد على التعاون بين البلدين في المحافل الدولية.قالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزير بارك نقل إلى نظيره الإيطالي "تاجاني" إرادة الحكومة الكورية للتعاون المستمر مع دول مجموعة السبع بالتعاون مع إيطاليا بصفتها رئيسة للمجموعة العام القادم.واتفق الوزيران على ضرورة التعاون الوثيق بين بلديهما في المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.كما أجمعا على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين احتفالا بمرور 140 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما العام القادم. وعلاوة على ذلك، دعا إلى منافسة ودية فيما يتعلق بمعرض إكسبو العالمي 2030.وناقش الوزيران سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والفضاء وصناعة الدفاع وأشباه الموصلات وغيرها.وعلى وجه الخصوص، شرح الوزير الكوري جهود الحكومة الكورية لتطوير صناعة الفضاء، متطلعا إلى تعزيز التعاون مع إيطاليا القوية في مجال صناعة الفضاء.ومن جانبه قال الوزير الإيطالي إن بلاده مستعدة للتعاون مع كوريا، مؤكدا على إمكانية تحقيق مزيد من النتائج في حال التعاون بينهما.وندد الوزيران بالاستفزازات الصاروخية غير المسبوقة من قبل كوريا الشمالية بحيث قالت الوزارة الكورية إن الوزيرين اتفقا على ضرورة الاستجابة الموحدة للمجتمع الدولي تجاه الاستفزازات الكورية الشمالية.