كوريا تسجل مليارا و630 مليون دولار فائضا تجاريا في يوليو

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سجلت كوريا فائضا تجاريا شهريا لشهريْن متواليين.وبالرغم من أن صادراتها انخفضت للشهر العاشر على التوالي، إلا أنها حققت فائضا تجاريا نتيجةً لانخفاضٍ أكبر في الواردات بسبب انخفاض أسعار الطاقة والمواد الخام.وقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم عن اتجاهات الصادرات والواردات الكورية في شهر يوليو الماضي.وسجل الميزان التجاري في الشهر الماضي فائضا تبلغ قيمته مليارًا و630 مليون دولار.يُشار إلى أن الميزان التجاري الشهري كان يسجل عجزا للشهر الخامس عشر على التوالي من شهر مارس في العام الماضي إلى شهر مايو في هذا العام إلا أنه تحوَّل إلى الفائض في شهر يونيو الماضي.أما قيمة الصادرات الكورية فقد بلغت 50 مليارا و330 مليون دولار في الشهر الماضي بانخفاض نسبته 16.5 % بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الواردات 48 مليارا و710 ملايين دولار بانخفاض نسبته 25.4 %.أما الصادرات الشهرية فقد ظلت تسجل انخفاضا مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق للشهر العاشر على التوالي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وبالنسبة للصادرات من أشباه الموصلات والتي تُعد من أهم الصادرات الكورية، فقد انخفضت الشهر الماضي بمقدار 34 % بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق لِتُسجّل انخفاضا للشهر الثاني عشر على التوالي.