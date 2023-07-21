رئيس الوزراء يقترح اتخاذ إجراء عقابي ضد رئيس وكالة المدينة الإدارية

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اقترح رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" اليوم للرئيس الكوري "يون صوك يول" باتخاذ إجراءات عقابية ضد رئيس الوكالة الوطنية لبناء المدينة الإدارية "لي سانغ ليه" من أجل المسؤولية عن كارثة نفق "أو سونغ".كما أعرب له عن نيته المطالبة باتخاذ إجراءات عقابية ضد نائب المحافظ للشؤون الإدارية لمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ ونائبِ عمدة مدينة "تشونغ جو" ورئيسِ مركز "هونغ دوك" للشرطة أيضا.علاوة على ذلك، قرر رئيس الوزراء مطالبة السلطات ذات الصلة باتخاذ إجراءات عقابية ضد 63 موظفا حكوميا في غضون هذا الأسبوع.ومرت 3 أيام على إعلان نتائج التفتيش الذي أجراه مكتب شؤون الدولة للتحقيق في سبب كارثة نفق أوسونغ الأسبوع الماضي.ولكن بعد صدور النتائج، أشار بعض السياسيين في المعسكرين الحاكم والمعارض إلى أن "المناصب المنتخبة بشروط مضمونة مستبعدة من إجراءات الموظفين"، مضيفين أن "موظفي الخطوط الأمامية فقط هم المسؤولون".ردا على ذلك، أوضح مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بأن هذا التفتيش استهدف مساءلة الموظفين الحكوميين الذين كانوا يعملون هناك بالفعل، مشيرا إلى أن القائمة الخاضعة للإجراءات تشمل عددا غير قليل من ذوي المناصب رفيعة المستوى.بلغ عدد الموظفين الحكوميين الخاضعين للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة بتهمة ضعف الاستجابة للكارثة 34 موظفا باسثناء 2 من المدنيين. ومنهم 22 موظفا على مستوى العمل دون المستوى الإداري.