رفع التحذير من الموجة الحارة في كوريا إلى أعلى مستوى

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رفعت الحكومة الكورية حالة التأهب لموجة الحر إلى أعلى مستوى في مقياسها المكون من أربع درجات. واتخذ مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة ذلك القرار أمس الثلاثاء وسط الحرارة الشديدة في جميع أنحاء البلاد.ويتم إصدار أعلى تحذير من موجات الحر عندما يكون من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 35 درجة مئوية في أكثر من 40% من أجزاء البلاد لمدة ثلاثة أيام. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ أربع سنوات التي يتم فيها رفع التحذير من الموجة الحارة إلى الدرجة الأولى منذ عام 2019.وأصدر المقر تعليمات للوكالات الحكومية ذات الصلة والحكومات المحلية لضمان تطبيق تدابير الحماية من الحرارة بشكل صحيح، خاصة بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.