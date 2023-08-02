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الثقافية

21 من الكشافة يعانون من مشاكل مرتبطة بحرارة الجو

Write: 2023-08-02 09:40:15

21 من الكشافة يعانون من مشاكل مرتبطة بحرارة الجو

Photo : YONHAP News

أصيب ما لا يقل عن عشرة مشاركين في المخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية بأمراض مرتبطة بالحرارة في اليوم الأول من المخيم أمس الثلاثاء، وسط الطقس شديد الحرارة.
وقالت سلطات الإنقاذ في مقاطعة شمال "جولا" إن عشرة من الكشافة المشاركين في المخيم كانوا في حاجة إلى رعاية طبية بسبب التعرض للحرارة بين الساعة السادسة صباحا والرابعة مساء. كما عانى 11 شخصا من أعراض مماثلة في اليوم السابق، بما في ذلك صداع ودوخة، ولم توجد حالات خطيرة تهدد الحياة.
وكان معظم المرضى من الخارج، بما في ذلك كشافة من السويد والمملكة المتحدة وبنغلاديش والولايات المتحدة.
ويقام أكبر حدث كشفي دولي حاليا في منطقة "سيه مان كُم" على الساحل الجنوبي الغربي من كوريا الجنوبية بمشاركة حوالي 43 ألف كشاف من 160 دولة.
وقد وصلت درجات الحرارة فى المنطقة الى 34.5 درجة مئوية بعد ظهر أمس الثلاثاء.



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