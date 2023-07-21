وزير العمل يحث أرباب العمل على حماية العمال من الحرارة القاتلة

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وسط موجة الحر الشديدة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، حث وزير التوظيف والعمل "لي جونغ شيك" الشركات على اتخاذ تدابير الحماية اللازمة للعمال المعرضين لدرجات حرارة عالية. وعقد "لي" أمس الثلاثاء اجتماعا مع مسؤولي العمل الإقليميين حيث قرر رفع مستوى الطوارئ الحرارية بوزارة العمل إلى الدرجة الأولى.وقال إن موجة الحر هذا العام حول العالم شديدة جدا بما يكفي لتجفيف صبار الصحراء حتى الموت، وحث أرباب العمل على تعليق العمل فورا في ظل الظروف القاسية. وأصدر الوزير "لي" تعليمات لمسؤوليه على وجه التحديد لتفقد مواقع البناء صغيرة الحجم للتأكد من مراعاة تدابير الحماية من الحرارة بشكل صحيح.وقالت السلطات إن 17 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم بسبب موجة الحر في نهاية الأسبوع. ومنذ أن دخلت الإنذارات الأولى للموجة الحارة في هذا الموسم حيز التنفيذ في شهر يونيو، عانت كوريا الجنوبية من حرارة شديدة، مع ارتفاع يبلغ 35 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من البلاد.