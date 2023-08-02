الرئيس يون يبدأ اليوم إجازته الصيفية

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سيأخذ الرئيس الكوري "يون صوك يول" إجازته الصيفية لمدة سبعة أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء.وسوف يقضي الرئيس جزءا من إجازته في جزيرة "جو دو" التي تقع قبالة الطرف الشمالي من جزيرة "كو جيه" بالقرب من الساحل الجنوبي للبلاد، حيث أمضى الرؤساء السابقون عطلاتهم الصيفية في المنتجع الرئاسي "تشونغ هيه ديه" الموجود هناك.وسوف يحضر الرئيس يون بعض الأحداث الرسمية خلال إجازته، على الرغم من أنها إجازة رسمية. ومن المتوقع أن يخطط شؤون الدولة للنصف الثاني من هذا العام، بما في ذلك إجراء تعديل وزاري إضافي، وإصدار عفو خاص في عيد الاستقلال.وقد أمضى الرئيس "يون" إجازته الصيفية في العام الماضي، والتي استمرت خمسة أيام، في مقر إقامته الخاص في منطقة "صو تشو" في سيول، وبعد ذلك أجرى تعديلا وزاريا في مكتبه الرئاسي.