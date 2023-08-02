يون يطلب من رئيس وزراء بليز دعم مساعي بوسان لاستضافة الإكسبو

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التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" بـ"خوان بريسينو" رئيس وزراء "بليز" يوم أمس الثلاثاء، حيث طلب منه دعم مساعي كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" في إفادة مكتوبة أمس إن "يون" و"بريسنيو" تبادلا الآراء حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الجوهري بين الجانبين. وأضاف المتحدث أن الرئيس "يون" أعرب عن أمله في زيادة التبادلات الثنائية بين البلدين، بينما قدم "بريسينيو" الشكر لكوريا الجنوبية على تقديم مساعدات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتنمية خلال فترة جائحة كورونا.كما اتفق الجانبان على توسيع التجارة والاستثمار بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة والسلام والأمن العام والحكومة الرقمية. وطلب "بريسينو" المساعدة التقنية من كوريا لخطط بلاده لرقمنة نظام إدارة معاملات الأراضي الخاص بها وإنشاء نظام شهادة تعريف إلكتروني دولي.