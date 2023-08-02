وزير الخارجية الكوري يلتقي بالرئيس الإيطالي خلال زيارة رسمية

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قام وزير الخارجية الكوري الجنوبي "باك جين" بزيارة مجاملة للرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا" خلال زيارته الرسمية لإيطاليا، أمس الثلاثاء.وأعرب الوزير "باك" عن تقديره لإرسال إيطاليا وحدات طبية خلال الحرب الأهلية الكورية، وقال إن كوريا الجنوبية ستسعى بقوة إلى تطوير مشاركة استراتيجية مع إيطاليا، حيث يصادف العام القادم الذكرى 140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وردا على ذلك، اقترح الرئيس الإيطالي "ماتاريلا" أن تعزز الدولتان التبادلات رفيعة المستوى والتعاون الثنائي بالتزامن مع هذه الذكرى السنوية. وأعرب "باك" عن أمله في أن تُظهر إيطاليا، رئيسة مجموعة السبع في العام القادم، ريادتها في القضايا العالمية، مشددا على الحاجة إلى رد حازم وموحد من قبل المجتمع الدولي على الاستفزازات المستمرة من جانب كوريا الشمالية، وطلب الدعم المستمر من إيطاليا.وقال الرئيس "ماتاريلا" إن "المبادرة الجريئة" التي أطلقتها حكومة الرئيس "يون صوك يول" من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية هي سياسة ثاقبة للغاية، وحث بيونغ يانغ على قبولها.