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الاقتصادية

تباطؤ التضخم في كوريا إلى 2.3% في يوليو

Write: 2023-08-02 10:22:02Update: 2023-08-02 10:23:19

تباطؤ التضخم في كوريا إلى 2.3% في يوليو

Photo : YONHAP News

ظل معدل التضخم في كوريا الجنوبية في مستوى يقل عن 3% للشهر الثاني على التوالي في شهر يوليو الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ 111.2 نقطة في يوليو، بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ليسجل أقل نمو منذ 25 شهرا، تحديدا منذ شهر يونيو من عام 2021، عندما ارتفع أيضا بنسبة 2.3%.
وارتفع المؤشر بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يونيو، عندما سجل زيادة قدرها 2.7%، لينخفض إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ 21 شهرا، تحديدا منذ سبتمبر 2021. ويعزى الانخفاض الأخير في يوليو إلى الانخفاضات في أسعار المنتجات البترولية، التي تراجعت بنسبة 25.9% في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ يناير 1985.
وقد ارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 3.9% على أساس سنوي في يوليو، وهو أقل مستوى منذ أبريل من العام الماضي.

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