وزيرا الدفاع الكوري والأوزبكي يتفقان على تعزيز التعاون

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أجرى وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأوزبكستان محادثات أمس الثلاثاء اتفقا خلالها على رفع مستوى التعاون الثنائي في صناعات الدفاع والأسلحة.وبحسب وزارة الدفاع في سيول، التقى الوزير "لي جونغ سوب" مع نظيره الأوزبكي "بخودر كوربانوف" في العاصمة "طشقند".وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الجانبين ناقشا تبادل الأفراد رفيعي المستوى، والتعاون الثنائي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني، والتدريب المشترك، وصناعة الأسلحة. وخلال المحادثات، طلب الوزير "لي" دعم "كوربانوف" لسياسة سيول تجاه كوريا الشمالية، كما دعاه إلى حوار سيول الدفاعي السنوي ومعرض سيول الدولي للدفاع الجوي، المقرر عقدهما في شهر أكتوبر القادم.ومن جانبه، قدم الوزير "كوربانوف" الشكر لنظيره الكوري على تلك الدعوة، وأعرب عن دعم بلاده لسياسة سيول تجاه كوريا الشمالية.