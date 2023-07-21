8.2% انخفاضا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا العام الماضي

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انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية في العام الماضي بنسبة 8.2% مقارنة بالعام الأسبق.وطبقا لتقارير صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 32 ألفا و142 دولارا في العام الماضي، بانخفاض قدره 8.2% مقارنة بالعام الأسبق، محتلة بذلك كوريا المركز الثالث عالميا بعد اليابان والسويد من حيث معدل الانخفاض.وأشارت التقارير إلى أن كوريا الجنوبية جاءت في المركز الثالث والعشرين في العالم من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.واحتلت لوكسمبرغ المركز الأول بـ125 ألفا و558 دولارا، وتلتها كل من النرويج وإيرلندا وسويسرا والولايات المتحدة.ويرجع السبب في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا على أساس الدولار الأمريكي إلى ضعف قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 12.9% في العام الماضي.وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا على أساس الوون الكوري في العام الماضي، زيادة نسبتها 3.9%.