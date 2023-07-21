مبيعات السيارات الكورية في الولايات المتحدة تسجل زيادة بأكثر من 10% في يوليو

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سجلت مبيعات سيارات شركتي "هيون ديه" و"كيا" الكوريتين زيادة بأكثر من 10% في شهر يوليو الماضي.وقالت شركة "هيون ديه موتورز أمريكا" أمس الثلاثاء إن حجم مبيعات سياراتها في الولايات المتحدة على أساس البيع بالجملة بلغ 66 ألفا و527 وحدة في شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالشهر الأسبق.وأرجعت الشركة السبب الرئيسي في زيادة حجم مبيعاتها في الولايات المتحدة إلى زيادة مبيعات السيارات الصديقة للبيئة، منها "سنتافي" الهجينة، و"آيونيك 5" الكهربائية، و"توسان" الهجينة.وبلغ حجم مبيعات سيارات "هيون ديه" في يوليو على أساس البيع بالتجزئة 61 ألفا و745 وحدة، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس شهر يوليو.بهذا، بلغ إجمالي حجم مبيعات سيارات "هيون ديه" في الولايات المتحدة في أول 7 أشهر من هذا العام 461 ألفا و140 وحدة، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم مبيعات سيارات "كيا" في يوليو فبلغ 70 ألفا و930 وحدة على أساس البيع بالجملة، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته لـ12 شهرا متتالية.وبلغ حجم مبيعات سيارات "كيا" على أساس البيع بالتجزئة في يوليو الماضي 66 ألفا و485 وحدة، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.