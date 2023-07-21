خفض مستوى خطورة وباء كورونا يعتمد على وضع الانتشار وآراء الخبراء

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قالت "جي يونغ مي" رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن الوكالة ستتخذ قرارا بشأن موعد خفض مستوى خطورة وباء كورونا مراعاة لوضع الانتشار داخل وخارج البلاد ووضع الحجر الصحي، وبعد تلقى استشارات من الخبراء.وأضافت "جي" أنها ستقوم بإدارة وضع الحجر الصحي الحالي بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لتحويل مرض كورونا إلى المستوى الرابع من الأمراض الوبائية.وفيما يتعلق بإمكانية رفع إلزامية ارتداء الكمامات في المستشفيات ومرافق المسنين إذا تم خفض مستوى خطورة وباء كورونا، قالت "جي" إن الوكالة ستكشف عن قرارها بهذا الشأن في الأسبوع القادم بعد إجراء مراجعة متعمقة.وأضافت أنه من غير المحتمل أن يشكل وباء كورونا تهديدا كبيرا للمجتمع الكوري مرة أخرى، لكنها أكدت أن جائحة كورونا لم تنته بعد.