توقعات بزيادة كبيرة في عدد أيام الإجهاد الحراري الشديد بسبب الاحتباس الحراري

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وفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء حول مستقبل الإجهاد الحراري، فإنه من المتوقع أن يسجل عددُ الأيام التي يحدث فيها الإجهاد الشديد الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة، بـ11 ضعفا خلال عامي 2081 و2100 مقارنة بما عليه الآن، إذا لم يتم انخفاض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يزداد عدد الأيام التي يحدث فيها الإجهاد الحراري الشديد في كوريا الجنوبية مما يتراوح بين 6.3 يوما و8.7 يوما حاليا إلى ما يتراوح بين 90.4 يوما و98.7 يوما بعد عام 2081، إذا لم يتم انخفاض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري.وأضافت أنه من المتوقع أن يصل عدد أيام الإجهاد الحراري الشديد إلى ما يتراوح بين 42.2 يوما و56.4 يوما، إذا تم خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل فعال.والجدير بالذكر أن الإجهاد الحراري الشديد يحدث نتيجة للنقص في الماء والملح في الجسم، ويصاحبه عادة إحساس بالارهاق والعطش وغثيان وارتفاع في درجة والحرارة.