توقعات بوصول الطلب على الكهرباء للذروة في الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

وسط رفع التحذير من الموجة الحارة في كوريا إلى أعلى مستوى، من المتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء للذروة في الأسبوع القادم.وتوقعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الأربعاء أن يبلغ الطلب على الكهرباء ما بين 92.5 غيغاواط و97.8 غيغاواط مساء يوم العاشر من أغسطس، مسجلا بذلك ذروته.وكانت الحكومة الكورية قد توقعت يوم الخامس عشر من شهر يونيو الماضي أن يصل الطلب على الكهرباء لذروته في حوالي الساعة الخامسة مساءً في أيام الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، وأن الحد الأقصي للطلب على الكهرباء سوف يتراح بين 92.7 و97.8 غيغاواط.وعلى الرعم من أنه من المتقع أن يشهد الطلب على الكهرباء ارتفاعا الأسبوع القادم، تعتقد الحكومة أنها ستكون قادرة على توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء، نظرا لأن احتياطي الكهرباء لا يزال باقيًا عند مستوى بين 6 و11.3 ميغاواط.