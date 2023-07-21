افتتاح المخيم الكشفي العالمي في منطقة سيه مان كوم بكوريا الجنوبية

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يُقام مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح المخيم الكشفي العالمي لعام 2023 الذي يعتبر مهرجانا عالميا للشباب والمراهقين، في منطقة سيه مان كوم على الساحل الجنوبي الغربي من كوريا الجنوبية بمشاركة حوالي 43 ألف كشاف من 159 دولة.وسوف يفتتح المخيم الكشفي بعرض أوركسترا مكون من أعضاء الكشافة من مختلف دول العالم، وعرض ضوئي تقدمه 500 طائرة بدون طيار، وعرض للألعاب النارية.والشيء المثير لقلق منظمي المخيم والمشاركين فيه هو موجة الحر الشديد التي تجتاح جميع أنحاء كوريا، منها إقليم "بوان" بمقاطعة شمال تشولا، والذي يقام فيها المخيم الكشفي العالمي.وقال عدد من أعضاء الكشافة المشاركون في المخيم إنهم يحسون بالحرارة بشكل أكثر مقارنة بالمخيمات السابقة.وقد تبيَّن أن 28 من المشاركين في المخيم الكشفي العالمي أصيبوا بأمراض مرتبطة بالحرارة خلال اليومين الماضيين، بسبب موجة الحر الشديد.وتُخطط اللجنة التنظيمية للمخيم الكشفي العالمي لاستبدال الأنشطة الخارجية ليتم تنظيمها في الأماكن الداخلية، إذا استمرت الحرارة.