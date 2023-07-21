كوريا تستفيد من خطة ألمانيا لإسراع إجراءات الموافقة على تصدير الأسلحة

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من المتوقع أن تستفيد كوريا الجنوبية من خطة ألمانيا لإسراع إجراءات الموافقة على صادرات الأسلحة لشركاء مختارين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالإضافة إلى دول شريكة مقربة.وبموجب خطة ألمانيا، سيتم تبسيط الإجراءات بشأن صادرات الأسلحة من خلال الإسراع بشكل كبير في العمليات الإدارية المتعلقة بمراقبة الصادرات.وسيتم تطبيق الإجراءات المبسطة على كوريا الجنوبية التي تُصدِّر أسلحتها، بما في ذلك دبابات "كي 2" و"كي 9" و"ريد بيك" المزودة بالمكونات الألمانية.وطبقا لما ذكره المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات، تخطط الحكومة الألمانية لتبسيط الإجراءات بشأن صادرات المنتجات الدفاعية إلى الشركاء، منها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى جانب دول شريكة مقربة، مثل أستراليا ونيوزلاندا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية.ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الإجراءات بدءًا من شهر سبتمبر المقبل.وكان على كوريا الجنوبية الحصول على موافقة الحكومة الألمانية على صادرات أسلحتها التي تضم المكونات الألمانية، بعد الخضوع لفحص صارم يستغرق أكثر من 3 أشهر.