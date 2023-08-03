وزير التوحيد الجديد يلتقي برؤساء المنظمات ذات الصلة بالمختطفين الكوريين الجنوبيين وأسرى الحرب

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من المقرر أن يلتقي وزير التوحيد "كيم يونغ هو" اليوم الخميس برؤساء المنظمات الخاصة ذات الصلة بالمختطفين والمعتقلين وأسرى الحرب الكوريين الجنوبيين الموجودين في كوريا الشمالية.وكشفت وزارة التوحيد أمس الأربعاء عن الخطة، والتي ستكون أول مهمة خارجية رسمية للوزير "كيم" بعد توليه منصبه يوم الجمعة الماضي.ومن المقرر أن يلتقي "كيم" برؤساء اتحاد عائلات مختطفي الحرب الكورية وغيره من المنظمات، بالإضافة إلى "كيم جونغ سام"، وهو الأخ الأكبر للمبشر "كيم جونغ ووك"، المعتقل في الشمال منذ عام 2013.ويأتي الاجتماع بعد أن تعهد الوزير "كيم" ببذل جهود نشطة لمعالجة القضايا المتعلقة بالكوريين الجنوبيين المختطفين أو المحتجزين في الشمال، وكذلك الأسرى الكوريون الجنوبيون في الشمال.وفي كلمته الافتتاحية الأسبوع الماضي، قال "كيم" إن قضية الأسر المشتتة والمختطفين وأسرى الحرب ليست فقط من الشواغل الإنسانية ولكنها أيضا مشكلة حقوق الإنسان، وتعهد باستكشاف مختلف الوسائل "الإبداعية" للتعامل مع هذه القضية.