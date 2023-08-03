وزير الخارجية الكوري يزور الفاتيكان ويلتقي بكبار المسؤولين هناك

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قام وزير الخارجية "بارك جين" بزيارة رسمية إلى الكرسي الرسولي في الفاتيكان يوم الثلاثاء، حيث التقى بكبار المسؤولين هناك، مع احتفال كوريا الجنوبية والفاتيكان بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية هذا العام.ووفقا لوزارة الخارجية، قام "بارك" بزيارة مجاملة لوزير الدولة في الفاتيكان الكاردينال "بيترو بارولين"، والذي يعتبر المسؤول الثاني في القصر الرسولي.وأوضح الوزير مختلف المشاريع التي تستعد لها سيول للاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية، وطالب الفاتيكان بالاهتمام وبدعم هذه الجهود.كما طلب دعم الفاتيكان للتعامل مع سياسات سيول بشأن كوريا الشمالية، والاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية، وأوضاع حقوق الإنسان السيئة في الشمال.وردا على ذلك، قال الكاردينال "بارولين" إن الفاتيكان سيقدم كل المساهمات والجهود الممكنة لمعالجة القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.كما التقى "بارك" يوم الثلاثاء أيضا بنظيره في الفاتيكان، وهو وزير العلاقات مع الدول "بول ريتشارد غالاغر"، واتفقا على زيادة تعزيز الصداقة والتعاون بين كوريا الجنوبية والفاتيكان في الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.وفي الاجتماع، طلب "بارك" أن ينظر الفاتيكان بإيجابية في الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية لاستضافة حدث يوم الشباب العالمي في عام 2027.يُذكر أن "بارك" هو أول وزير خارجية كوري جنوبي يقوم بزيارة رسمية إلى الفاتيكان منذ 5 سنوات.