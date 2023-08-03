تعثر الأسواق المالية في كوريا الجنوبية بعد تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة

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تعثرت السوق المالية في كوريا الجنوبية وتأثر سعر صرف الوون مقابل الدولار، وذلك بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى المستوى "AA+" من المستوى الأول "AAA" يوم الثلاثاء.وأدى خفض التصنيف، وهو الأول منذ 12 عاما من قبل واحدة من أكبر ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني في العالم، إلى انخفاض مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا "كوسبي" ومؤشر "كوسداك" للشركات التكنولوجية بنسبة 1.9% و 3.2% على التوالي أمس الأربعاء.وعلى صعيد الصرف الأجنبي، تراجعت العملة المحلية بأكثر من 14 وون مقابل الدولار الأمريكي، ليصل سعر الإغلاق عند ما يقرب من مستوى 1,300 وون.وقد اتفقت الحكومة وبنك كوريا المركزي خلال اجتماع لمراجعة السوق على تعزيز مراقبة أسواق النقد الأجنبي في الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في السوق إذا لزم الأمر.وقدر الخبراء أن أسواق السندات وصرف العملات الأجنبية في البلاد يمكن أن تشهد تقلبات أكثر حدة بسبب خفض التصنيف الأخير، ولكن من غير المرجح أن تتعرض السوق المالية لضربات كبيرة.