تقرير يظهر أن البالغين الكوريين الجنوبيين ليسوا سعداء بحياتهم

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قيم تقرير جديد أن البالغين الكوريين الجنوبيين ليسوا سعداء للغاية بحياتهم.ووفقا لتقرير عن السعادة نُشر في الجريدة الرسمية للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، بلغ مؤشر السعادة للبالغين في البلاد 6.68 نقطة من أصل 10 نقاط.واستند التقرير إلى مسح صحة المجتمع الذي أجرته الوكالة في عام 2015 وشمل 226 ألفا و545 بالغا في جميع أنحاء البلاد، والذي وجد أيضا أن 34.7% من المستجيبين شعروا بأنهم سعداء بدرجة شخصية.وقيم التقرير أن السعادة الذاتية تتراجع مع تقدم الناس في السن، وهي نتيجة قال الباحثون وراء التقرير إنها مرآة للمجتمع الحالي في البلاد، مع ارتفاع معدلات الفقر والانتحار بين كبار السن.وتضمنت العوامل التي اعتقد المشاركون في الاستطلاع أنها تساهم في السعادة: المشاركة الفعالة في الأنشطة الاجتماعية، والحفاظ على الاتصال الوثيق مع العائلة والأصدقاء، والاعتقاد بأنهم في صحة جيدة، وتناول وجبة الإفطار، والحصول على قسط كافٍ من النوم.