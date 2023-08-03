محكمة في سيول تعيد النظر في أمر التوقيف للمستشار الخاص السابق في فضيحة التنمية

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ستبدأ محكمة في سيول اليوم الخميس مداولاتها بشأن طلب النيابة إصدار مذكرة توقيف بحق المستشار الخاص السابق "بارك يونغ سو" بتهم فساد تتعلق بفضيحة تطوير أراضي "ديه جانغ دونغ" الكبيرة.وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قدم المدعون بالنيابة طلب توقيف ضد "بارك" بتهم الرشوة وانتهاكات قانون مكافحة الكسب غير المشروع أثناء عمله كرئيس لمجلس إدارة بنك "ووري".وفي إعادة طلب التوقيف، أضافت النيابة تهمة انتهاك مكافحة الكسب غير المشروع بعد أن خلصت إلى أن "بارك" تلقى 1.1 مليار وون، أو حوالي 845 ألف دولار أمريكي، من شركة أصول متورطة في د الفضيحة بين سبتمبر 2019 وفبراير 2021 من خلال ابنته التي عملت في الشركة.وتأتي مراجعة المذكرة من قبل منطقة سيول المركزية بعد 34 يوما من رفض المحكمة لطلب النيابة الأول.ويُشتبه في أن المستشار الخاص السابق أخذ 800 مليون وون من مطورين من القطاع الخاص مقابل تقديم المساعدة لمشروع مجمعهم السكني في منطقة "ديه جانغ دونغ" في سيونغنام، جنوب سيول، في عام 2014.ويتهم "بارك* والمحامي "يانغ جيه سيك"، المتآمر معه المزعوم، أيضا بتلقي وعود بأرباح ومباني بقيمة 20 مليار وون من شخصيات رئيسية في الفضيحة بعد مساعدتهم على الفوز بمشروع التطوير في عام 2014.وسوف تتخذ المحكمة قرارها ليلة الخميس.