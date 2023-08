Photo : YONHAP News

تصدرت فرقة الكي-بوب للفتيات "نيو جينز" قائمة "بيلبورد 200" للألبومات بإصدارها المصغر الثاني "Get Up" الصادر بعد عام من بداية الفرقة.وأعلنت "بيلبورد" أمس الأربعاء أن الألبوم المكون من 6 أغنيات تصدر قائمة الألبومات الأكثر شعبية لهذا الأسبوع في الولايات المتحدة، من حيث العدد الإجمالي للوحدات المباعة بالصيغة المادية والرقمية.وبتحقيق المركز الأول، أصبحت "نيو جينز" ثاني فرقة للفتيات بعد "بلاك بينك" تحقق هذا الإنجاز.وقد صدر الألبوم "Get Up" عبر وكالة "واي جي بلس" في 21 يوليو، بعد أكثر من 6 أشهر من ألبومهم السابق "OMG".كما دخلت ثلاث أغنيات من الألبوم إلى قائمة "بيلبورد هوت 100"، لتصبح الفرقة أول فرقة للفتيات على الإطلاق لها ثلاث أغنيات أو أكثر في القائمة في وقت واحد.