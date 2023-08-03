المعسكر الحاكم والحكومة يخططان لتقديم تعويضات عن الشقق ذات البناء الضعيف

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سيعمل حزب قوة الشعب الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي على تقديم تعويضات لسكان الشقق التي طورتها شركة الأراضي والإسكان الكورية، التي تديرها الدولة، والتي تبين مؤخرا أنها ضعيفة أو لا تتمتع بأي تعزيز هيكلي في مواقف صف السيارات تحت الأرض.وقال النائب عن حزب قوة الشعب "كيم جونغ جيه"، الذي يقود فرقة العمل الجديدة للحزب والتي تحقق في البناء السكني المعيب، إن المعسكر الحاكم والمكتب الرئاسي توصلا إلى الاتفاق خلال اجتماع في سيول أمس الأربعاء.وقال "كيم" إن الحزب والحكومة اتفقا على إجراء تحقيق شامل في المخالفات والممارسات الخاطئة التي تم تنفيذها خلال الإدارة السابقة، ووضع تدابير استجابة أساسية.ويخطط الحزب والحكومة لتقديم تعويضات عن الأضرار وصفوها بأنها ذات "مستويات مرضية".وسوف يسعون أيضا إلى السماح بإلغاء عقود الأشخاص الذين كانوا سينتقلون إلى أحد المجمعات الخمسة عشر التي تم العثور على ضعف أو عدم وجود هياكل تعزيزية لها هيكلية في مواقف صف السيارات في الطابق السفلي.ويخطط الجانبان لإجراء فحص كامل حتى نهاية شهر سبتمبر للشقق ذات أنظمة الأرضيات المسطحة المبنية بموجب عقود مع شركات خاصة.