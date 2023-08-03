الرئيس يون يقول إن تجربته مع الكشافة ساعدته كثيرا في الحياة

Photo : YONHAP News

حضر الرئيس "يون صوك يول" حفل افتتاح المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين أمس الأربعاء، ونقل عبارات التشجيع للشباب من جميع أنحاء العالم.وفي خطابه الترحيبي، قال "يون" وهو يرتدي زي الكشافة، إن تجربته مع الكشافة عندما كان طفلا ساعدته كثيرا في الحياة.ثم أعرب عن ثقته في أن الشعور بالاستقلالية والمسؤولية، وروح الخدمة والتفاني التي يتم اكتسابها من خلال الأنشطة الكشفية، ستجعل المشاركين في المخيم قادة بارزين في المجتمع.كما أعرب الرئيس عن امتنانه للمتطوعين والطاقم الطبي المشاركين في الحدث.وأشار المتحدث باسم المكتب الرئاسي "لي دو وون" إلى أن "يون" هو أول رئيس من شباب الكشافة، وتعهد بضمان نجاح المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين عند تعيينه الرئيس الفخري لجمعية الكشافة الكورية في مارس.ويُقام المخيم الكشفي العالمي، وهو حدث ثقافي كبير يجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، في "سيه مانغيوم" على طول الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية، حيث يشارك فيه حوالي 43 ألف عنصر كشافة من 158 دولة.