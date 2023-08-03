ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي بسبب ضعف الدولار

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شهد احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية زيادة للشهر الثاني على التوالي في يوليو بسبب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع الأرباح التشغيلية للأصول الأجنبية.ووفقا لبنك كوريا يوم الخميس، بلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 421.8 مليار دولار في نهاية يوليو، بزيادة قدرها 350 مليون دولار عن الشهر السابق.وبذلك انتعش الاحتياطي في يونيو بعد انخفاضه لأول مرة في 3 أشهر في مايو.وأشار مسؤول في بنك كوريا المركزي إلى انخفاض الدولار الأمريكي بنسبة 1.7% الشهر الماضي، مما رفع قيمة الأصول غير الدولارية.واعتبارا من نهاية يوليو، كانت كوريا الجنوبية ثامن أكبر دولة في العالم من حيث احتياطي النقد الأجنبي، بزيادة مركز واحد عن نهاية يونيو. وتصدرت الصين القائمة بأكثر من 3 ترليونات دولار، وتلتها اليابان وسويسرا والهند.