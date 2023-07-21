دراسة مشاركة مسؤول كوري رفيع في مؤتمر للسلام في أوكرانيا تستضيفه السعودية

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تدرس سيول المشاركة في مؤتمر دولي حول السلام في أوكرانيا سيُعقد في المملكة العربية السعودية في نهاية هذا الأسبوع.فوفقا لمصدر أمني محلي، فإن الحكومة الكورية الجنوبية تدرس خطة لمشاركة مسؤول رفيع المستوى من مكتب الأمن القومي في مؤتمر السلام الأوكراني الذي سيُعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي الخامس والسادس من هذا الشهر.ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر الدولي سبل إحلال السلام في أوكرانيا بحضور مسؤولين أمنيين من أكثر من 30 دولة حول العالم.وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد ذكرت في الأول من هذا الشهر، نقلاً عن مسؤول مطلع على القضية أن الحكومة السعودية دعت مستشاري الأمن القومي من أوكرانيا ، والداعمين الرئيسيين لأوكرانيا ، ودولا من مجموعة العشرين، بما في ذلك الهند والبرازيل والصين.وفي حالة حضور مسؤول كوري رفيع المستوى للمؤتمر، فيمكن تفسير ذلك على أنه إشارة إلى أن المشاركة الدبلوماسية لكوريا الجنوبية في قضية أوكرانيا آخذة في الاتساع.الجدير بالذكر أن المشاركة الدبلوماسية لكوريا الجنوبية في القضية الأوكرانية تتزايد منذ الزيارة المفاجئة للرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى أوكرانيا الشهر الماضي واجتماعه مع نظيره الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي".وتضمنت "مبادرة التضامن من أجل السلام الأوكرانية" التي تم الإعلان عنها في ذلك الوقت بيانا مفاده أن كوريا ستلعب دورًا كوسيط حتى تشارك المزيد من الدول النامية الرئيسية في "قمة السلام الرسمية" التي يروج لها الرئيس "زيلينسكي".