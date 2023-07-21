وزارة الخارجية الكورية توصي الكوريين بمغادرة النيجر

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صرحت وزارة الخارجية في سيول أمس بأنها ستصدر تحذير سفرٍ من المستوى الثالث أي التوصية بمغادرة البلاد لجميع مناطق النيجر التي وقع فيها الانقلاب.كانت الوزارة قد أصدرت تحذير سفر من المستوى الثالث في جميع أنحاء النيجر باستثناء العاصمة النيجرية "نيامي" بالفعل وهذه المرة تم تضمين "نيامي" في منطقة المستوى الثالث.يُذكَر أن القوات المسلحة النيجيرية بقيادة كبير ضباط الأمن "عبد الرحمن تياني" قامت بانقلاب في السادس والعشرين من الشهر الماضي للإطاحة بالرئيس "محمد بازوم".وقالت وزارة الخارجية الكورية إن النيجر في وضع يشهد تدهورا أمنيا، مع إغلاق بعض الحدود والمطارات، وحرق ونهب في المدن المختلفة.وأوضح مسؤول بالوزارة الكورية أن هناك 14 كوريا يقيمون في النيجر، مضيفا أنها تناقش مع الحلفاء لإجلاء من وافقوا على المغادرة.