الطلب على الكهرباء يصل إلى ذروته في الأسبوع القادم

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من المتوقع أن يبلغ الطلب المحلي على الكهرباء ذروته هذا الصيف بعد ظهر الخميس القادم.كشفت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بعد فحص حالة إمدادات الطاقة والطلب المحلية أن الطلب على الكهرباء سيبلغ ذروته عند ما بين 92.5 و97.8 جيجاوات بعد ظهر اليوم العاشر من هذا الشهر. وهذا يتساوى تقريبا مع توقعات ذروة الطلب التي طرحناها في شهر يونيو الماضي. ولكن تكمن المشكلة في العرض.وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إن قدرة إمداد الطاقة هذا الصيف تجاوزت 106 جيجاوات، وهي أعلى نسبة على الإطلاق. وكانت محطة "هانبيت" رقم 2 للطاقة النووية قد توقفت فجأة عن توليد الكهرباء بسبب عطل بشكل غير متوقع في الشهر الماضي، بينما تأخر التشغيل التجاري لمحطة طاقة جديدة. وبسبب ذلك، تم تخفيض قدرة التوليد بمقدار 2.6 جيجاوات، مما أدى إلى إيقاف محطتين للطاقة النووية في نفس الوقت.وعلى الرغم من انخفاض قدرة العرض إلى حد ما، إلا أن الحكومة تعتقد أنه لا توجد مشكلة في العرض حتى في الذروة، حيث لا تزال الطاقة الاحتياطية عند مستوى 6 إلى 11 جيجاوات.