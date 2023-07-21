بيونغ يانغ ترسل فريقا إلى بطولة التيكواندو العالمية في كازاخستان

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قالت صحيفة طوكيو شيمبون اليابانية اليوم، نقلاً عن العديد من المسؤولين الكوريين الشماليين إن كوريا الشمالية تستعد لإرسال فريق واسع النطاق إلى بطولة العالم للاتحاد الدولي للتايكواندو التي ستُقام في كازاخستان في الفترة من 19 إلى 26 من هذا الشهر.وقد تردد أن كوريا الشمالية تستعد لإرسال فريق من حوالي 100 لاعب. ويُذكر أن المنتخب الكوري الشمالي يخطط للسفر بالحافلة أو القطار عبر منطقة "داندونغ" بمقاطعة لياونينغ بالصين، المتاخمة لكوريا الشمالية ، ثم الطيران من العاصمة الصينية "بكين" إلى عاصمة كازاخستان "أَسْتانا"، حيث ستُقام المسابقة.وظلت كوريا الشمالية تمنع إرسال رياضييها إلى الخارج بعد إغلاق الحدود في شهر يناير من عام 2020 لسبب منع انتشار فيروس كورونا.وفي سبتمبر من العام الماضي، تم استئناف نقل البضائع بالقطارات عبر الحدود، كما يتم استئناف نقل البضائع بالشاحنات ببطء هذا العام، لكن التبادلات بين الناس لا تزال على حذر. وعليه، فقد ذكرت الصحيفة اليابانية أنه في حال مشاركة المنتخب الكوري الشمالي في بطولة العالم للتايكواندو هذه المرة، ستكون الحالة الأولى منذ بدء انتشار فيروس كورونا.