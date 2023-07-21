استمرار الموجة الحارة على كافة أنحاء كوريا

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تتوالي الموجة شديدة الحرارة في مختلف أرجاء البلاد لليوم العاشر حيث نشاهد ظاهرة الليالي الاستوائية التي لا تنخفض فيها درجات الحرارة الليلية إلى دون 25 درجة مئوية فوق الصفر.وقد تجاوزت درجة الحرارة الصغرى 30 درجة مئوية ليلا في مدينة "كانغ رُنغ" خاصة الواقعة شرق البلاد.ومن المتوقع أن تتوالى الحرارة الشديدة والليالي الاستوائية خلال أيام قليلة مقبلة في مختلف أرجاء البلاد.ويرجع السبب في ذلك إلى استمرار الطقس الصافي في البلاد بسبب ضغوط الهواء العالية ومرور إعصار بجنوبها مما أدى إلى هبوب الرياح الحارة ذات الرطوبة العالية.ومن المتوقع أيضًا أن يتم تعزيز ظاهرة درجات الحرارة المرتفعة في مناطق الساحل الشرقي في مقاطعة كانغ وون نتيجة لتجاوز رياح الجنوب الغربي سلسلة "تيه بيك" للجبال.وبلغت درجات الحرارة ما بين 33 درجة مئوية و36 درجة مئوية فوق الصفر في مختلف أرجاء البلاد بما في ذلك 35 درجة مئوية في مدينتي "سيول" و"ديه جون" و، 38 درجة مئوية في مدينة "كانغ رُونغ"، و36 درجة مئوية في مدينتي "كوانغ جو" و"ديه كو".