رفع مستوى الاستجابة لموجة الحر إلى المستوى الثاني

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رفعت وزارة الداخلية موقف الاستجابة لموجة الحر لدى المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة إلى المستوى الثاني اعتبارا من الساعة 5 مساء أمس الخميس، بعد بدء الاستجابة من المستوى الأول يوم الثلاثاء.وقالت الوزارة إن ذلك القرار يتماشى مع البروتوكول، حيث من المتوقع أن تشهد أكثر من 108 مناطق، من التي صدر فيها تحذير من موجة الحر، ثلاثة أيام فأكثر من تجاوز درجات الحرارة المحسوسة العظمى خلال اليوم لـ 35 درجة مئوية.وستصدر الوزارة منحا خاصة طارئة بقيمة 3 مليارات وون لـ 17 مدينة ومحافظة لاستخدامها في مكافحة ومنع الأضرار المترتبة على الحرارة، مثل توسيع عمليات الملاجئ من الحرارة للمواطنين المعرضين للخطر.وستتلقى مقاطعة شمال "جولا" مساعدة منفصلة بقيمة 3 مليارات وون للمساعدة في الجهود المبذولة لاستضافة المخيم العالمي للكشافة، المنعقد الآن في مقاطعة "بوان".واتباعا لتعليمات تقليل الإصابات الناجمة عن موجة الحر، ستطلب وزارة العمل من شركات البناء تغيير ساعات العمل لتجنب إجهاد العاملين خلال ساعات الذروة، بينما ستكثف وزارة الصحة عمليات التفتيش الميداني لأصحاب الحرف ذات الدخل المنخفض والمشردين، بالتعاون مع السلطات المحلية.وستقوم الوزارات الأخرى المعنية بمراقبة التضخم الاستهلاكي والأضرار التي قد تلحق بالماشية وصيانة البنية التحتية، ومراقبة استقرار إمدادات الكهرباء كذلك.