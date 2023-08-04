رئيس الوزراء: يجب على تدريبات أولتشي أن تعكس التهديدات والاستفزازات الكورية الشمالية

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قال رئيس الوزراء "هان دوك سو" إن تدريبات "أولتشي" المشتركة بين الجيش والحكومة والقطاع الخاص والمقررة في وقت لاحق من هذا الشهر يجب أن تكون تدريبا مخصصا للتعامل على الاستفزازات الأخيرة لكوريا الشمالية.وفي حديثه في الاجتماع التحضيري للتدريبات والذي عقد أمس الخميس، قال "هان" إن التدريبات تهدف إلى فحص حالة الاستعداد لمواجهة التهديدات النووية والإلكترونية المتطورة لكوريا الشمالية، وكذلك إرهاب الطائرات بدون طيار.وقال إن التدريبات يجب أن تفيد في التحقق مما إذا كانت الكتيبات والمبادئ التوجيهية المعمول بها تعكس الظروف الحالية، وما إذا كانت قابلة للتشغيل في المواقف الحقيقية.وخلال التدريبات المقررة في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس، سيتم إجراء تمرين للدفاع المدني في يوم 23 أغسطس للمرة الأولى منذ 6 سنوات، حيث سيشارك جميع المواطنين في تدريبات الإخلاء وتقييد حركة المرور.وحث رئيس الوزراء على القيام باستعدادات شاملة وإبلاغ الجمهور مسبقا لمنع حدوث أي لبس. كما طلب من الوكالات والمسؤولين المعنيين أن يكونوا على دراية واضحة بأدوارهم وواجباتهم، وخطة عملهم أثناء حالة الطوارئ.