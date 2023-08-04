مستشار الأمن القومي يحضر محادثات السلام الأوكرانية في المملكة العربية السعودية

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قال المكتب الرئاسي أمس الخميس إن مستشار الأمن القومي "تشو تيه يونغ" سيحضر محادثات السلام المتعددة الجنسيات المتعلقة بأوكرانيا والتي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في نهاية هذا الأسبوع.ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين ويجمع مستشاري الأمن القومي للدول الكبرى، خطة السلام وقمة السلام التي يروج لها الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي". وتتضمن الخطة المعروفة باسم "صيغة السلام" موضوعات مثل انسحاب القوات الروسية، وضمان السلامة النووية، وكذلك أمن الغذاء والطاقة.وقال المكتب الرئاسي إن حضور "تشو" هو أيضا متابعة لمبادرة السلام والتضامن الأوكرانية التي أعلنها الرئيس "يون صوك يول" خلال زيارته إلى العاصمة الأوكرانية "كييف" في الشهر الماضي.كما سيعقد "تشو" اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الحاضرة على هامش محادثات السلام التي ستبدأ يوم السبت في مدينة جدة.