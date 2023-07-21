وزير الخارجية الكوري يزور ثلاث دول أفريقية لاستضافة معرض إكسبو الدولي في بوسان

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قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "آن أون جو" إن وزير الخارجية "بارك جين" سيقوم بجولة تشمل كلا من إثيوبيا وزامبيا ورواندا والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من يوم الثامن وحتى الرابع عشر من أغسطس الجاري.وأضافت "آن" في موجز صحفي أمس الخميس أن جولة الوزير "بارك" في 3 دول أفريقية تهدف للحصول على دعمها لاستضافة معرض إكسبو الدولي في مدينة بوسان الكورية، وإجراء مباحثات حول مشاركة قادة الدول الثلاث في القمة الكورية الأفريقية التي ستُعقد في كوريا العام القادم.وخلال إقامته في إثيوبيا، سيعقد الوزير الكوري "بارك" محادثات مع نظيره الإثيوبي "ديميكي ميكونين"، ويقيم أمسية كورية لسفراء الدول الأفريقية لدى أديس أبابا للترويج لاستضافة معرض إكبو الدولي في بوسان، كما يعقد اجتماعا لرؤساء البعثات الكورية في الدول الأفريقية.ومن المقرر أن يقوم الوزير "بارك" يوم الحادي عشر من أغسطس بزيارة لزامبيا كأول وزير خارجية كوري منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في عام 1990. وفي اليوم التالي، سيقوم "بارك" بزيارة لرواندا لأول مرة منذ 10 سنوات، ويعقد محادثات مع نظيره الرواندي "فنسنت بيروثا".وضمن الخطوة الأخيرة من جولته الخارجية، سيقوم "بارك" بزيارة لإمارة دُبَيّ، حيث يُجري لقاء مع مسؤولي الشركات الكورية العاملة في الإمارات العربية المتحدة.كما سيعقد اجتماعا لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الشرق الأوسط لبحث سبل تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية ودول الشرق الأوسط.