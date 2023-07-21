استئناف تسيير رحلات العبَّارات بين كوريا والصين بعد 3 سنوات ونصف من تعليقها

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من المقرر أن يتم استئناف تسيير رحلات العبَّارات على الخطوط البحرية الأربع بين كوريا الجنوبية والصين بدءا من غد السبت، بعد 3 سنوات و7 أشهر من تعليقها بسبب جائحة كورونا، لمواجهة زيادة عدد السياح الصينيين الذين يزورون كوريا الجنوبية.وكان قد تم تعليق تسيير رحلات العبَّارات بين كوريا والصين في أوائل عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا آنذاك.الجدير بالذكر أن عدد السياح الصينيين لكوريا الجنوبية يشهد زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة ، بالرغم من أن الحكومة الصينية تقوم بإعفاء كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تسمح لمواطنيها بالسفر إليها.ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية السياحة الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في شهر يونيو الماضي 961 ألف شخص، منهم 197 ألفا من اليابان، و168 ألفا من الصين، و121 ألفا من الولايات المتحدة.وقال مسؤول في دوائر الصناعة السياحة إن عدد السياح الصينيين لكوريا قد شهد زيادة كبيرة مع بداية شهر يوليو الماضي، مضيفا أنه من المتوقع أن تحتل الصين المركز الأول في يوليو من حيث عدد السياح الأجانب لكوريا الجنوبية.وأرجع الخبراء السبب في زيادة عدد السياح الصينيين لكوريا إلى تفضيلهم الدول القريبة والآمنة، وموجة الثقافة الكورية "هاليو" المتمثلة في المسلسلات التلفزيونية وأغاني الكيبوب.